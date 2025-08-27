Volley B1 donne, il ds Generali: "Un’estate travagliata, però siamo contenti del lavoro fatto». Intanto a Mercatale è iniziata anche la stagione della Fatro Ozzano. Vtb, buona la prima: le ragazze in campo per un nuovo inizio

Dopo l’Hokkaido, tocca al Volley Team Bologna. Si è radunata lunedì sera la squadra femminile rossoblù, che ha aperto ufficialmente il sipario in vista della prossima stagione di B1 femminile che partirà nel fine settimana tra l’11 e 12 ottobre.

La squadra si è radunata intorno alle 19 al PalaLirone di Castel Maggiore per iniziare la preparazione atletica e gli allenamenti. Team al completo: compresa Maria Sawa, centrale classe 2007, l’ultima pedina che mancava per completare il roster. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Ozzano, a Bologna arriva in prestito da Vallefoglia, club di A1 femminile che l’ha acquistata con contratto triennale in ottica prima squadra, prestandola per la prima stagione in B1 per farla crescere, grazie alle buone relazioni tra il diesse marchigiano (quell’Alessio Simone che ha anche allenato in serie A Bologna) e il Vtb: a celebrare il legame, ci sarà l’amichevole in programma il 6 settembre, prima uscita ufficiale delle rossoblù.

Un’ora di preparazione e atletica e poi subito palla, perché questo è l’approccio voluto da Fabio Ghiselli, strategia che nella scorsa stagione ha pagato lauti dividendi con promozione in A2 e trionfo in Coppa Italia. Bologna riparte però dalla B1 dopo la rinuncia al titolo, complice la mancanza di un campo di gioco omologabile per la serie A, non trovato: almeno non alle condizioni richieste dalla dirigenza.

A precedere all’inizio dei lavori, il discorso del direttore sportivo Marco Generali, che ha espresso la soddisfazione per un nuovo inizio e per il gruppo allestito: "E’ stata un’estate travagliata, ma siamo soddisfatti del lavoro fatto, che racconta quanto di buono abbiamo seminato nelle ultime stagioni: se così non fosse stato, dopo la rinuncia alla serie A, non saremmo riusciti a confermare lo staff tecnico, a cui si aggiunge il ritorno di Dall’Olmo Casadio, nostra ex giocatrice, ma pure del nucleo della squadra della scorsa stagione".

Dalle conferme di Saccani e Taiani, a quelle di Neriotti, Fucka, Bongiovanni, De Paoli.

Poi i nuovi acquisti: "Greta Pinali è una giocatrice importante, bolognese, che conosco fin dalle giovanili. Poi è rientrata Giorgia Cavalli. Abbiamo allestito un buon gruppo con attenzione al mix delle caratteristiche umane".

Dopo la consegna del regolamento di comportamento e organizzazione interna, il via ai lavori, senza accenni a obiettivi sportivi che dovranno trovare ragione di essere nel corso del cammino. Ma la voglia di provare una nuova impresa, ovvero la promozione (questa volta in A3, vista la riforma dei campionati) c’è.

Sempre lunedì, è iniziata a Mercatale anche la stagione della Fatro Ozzano, iscritta al campionato di B2 femminile insieme alla seconda squadra del Vtb e a San Giovanni in Persiceto, con quest’ultima che ha iniziato la preparazione ieri sera presso il palazzetto di San Giovanni. Il volley bolognesi ha riacceso i motori.