Volley B1 donne: il riscatto delle ragazze di Ghiselli. Pulliero, Taiani e Fucka decisive. Fcredil imbattuta in trasferta

Pieralisi Jesi 0Fcredil Bologna 3(21-25, 23-25, 23-25)

PIERALISI JESI: Girini (L1), Diaz 10, Peretti 2, Castellucci 5, Canuti 8, Milletti 5, Moretto 17; Marcelletti. Non entrate: Cecconi (L2), Paolucci, Papagno, Damore. All. Sabbatini.

FCREDIL BOLOGNA: Taiani 7, Fucka 9, Pulliero 11, Laporta (L1), Frangipane 8, Saccani 2, Tellaroli 9; De Paoli. Non entrate: Malossi, Bongiovanni, Neriotti, Melega (L2), Cavicchi. All. Ghiselli.

Arbitri: Concilio e Ciampanella.

JESI (Ancona)La Fcredil conquista la prima vittoria del girone di ritorno: riscattato il ko dell’ultimo turno con Padova e quello dell’andata: a Jesi finisce 3-0. Match sofferto, con due parziali chiusi 25-23: con i muri di Fucka, nel secondo, e Frangipane, nel terzo, con quest’ultima che riscatta un match sofferto vissuto al 18 per cento in attacco e con tanti manifuori subiti. Ma Bologna, fuori casa, ritrova ritmo, capacità di soffrire, battuta (2 ace e 9 errori a fronte dei 15 avversari) e soprattutto muro-difesa, con 9 punti nel fondamentale e con Fucka e Pulliero valori aggiunti e che in attacco producono quanto le attaccanti di palla alta, grazie a una ricezione che viaggia al 40 per cento (contro il 20 delle avversarie). Ma c’è tanto altro: la capacità di reggere la pressione quando Jesi prova a scappare, la capacità di trovare a turno da ciascuna giocatrice, palloni importanti: vedi Tellaroli, che firma la fuga del primo set, vedi Pulliero e Saccani che rintuzzano il tentativo di allungo ospite nel secondo. Poi i muri vincenti di di Fucka e Frangipane e una Taiani che si accende nel terzo parziale.

Torna a vincere e lo fa da grande, Bologna, che si tiene stretto il primato e attende il confronto diretto odierno tra Padova e Vicenza per sapere se allungherà in vetta. Nell’attesa, le ragazze di coach Ghiselli si confermano imbattute lontano da casa (le tre sconfitte sono maturate al PalaLirone), altro segnale di forza di un gruppo che ha ceduto a pressioni e avversarie solo tra le mura amiche.

Le altre gare: Life 365 Forlì-Smapiù Arena Verona 3-1, Lasersoft Riccione-Angelini Cesena 3-1, Cortina Express Imoco-Olimpia Teodora Ravenna. Oggi: Eagles Vergati Lissaro-Rg Stampa Futura Teramo, Azimut Giorgione-Clementina Castelbellino, Banca Annia Aduna Padova-Volksbank Vicenza.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 37; Volksbank Vicenza 31; Lasersoft Riccione 29; Angelini Cesena 27; Cortina Express Imoco 26; Banca Annia Aduna Padova 25; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 24; Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Verona 23; Pieralisi Jesi 21; Life 365 Forlì 15; Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano