Volley B1 donne. La Clai di Caliendo vince in rimonta a Garlasco . Bene Rubini ed Esposito: quarto posto in classifica

GARLASCO

1

CLAI IMOLA

3

(25-18; 16-25; 22-25; 22-25)

GARLASCO: Borelli 2, Angeleri, Galliano 3, Gallina 12, Favaretto 16, Badini 7, Giroldi 1, Ravarini 12, Baggi 8, Negri, Lombardi, De Martino, Montesanti. All. Mattioli.

CSI CLAI IMOLA: Casotti, Arcangeli 1, Cavalli 2, Cammisa 7, Lanzoni, Migliorini 11, Mastrilli , Rubini 18, Gaffuri, Esposito 14, Missiroli, Fazziani , Rizzo 11. All. Caliendo.

Arbitri: Mezzadri e Di Francesco.

Il turno di riposo fatto la scorsa settimana, non ha scalfito lo stato di forma della Clai che al ritorno in campo è andata a vincere in trasferta a Garlasco. In Lombardia le imolesi sono state costrette ad inseguire, perso il primo set 25-18, nei successivi tre parziali è venuta fuori la squadra ospite che non ha lasciato scampo alle padrone di casa. Più o meno senza storia il secondo set chiuso 16-25, più difficili il 3°e 4° dove Garlasco non si è dato per vinto fino all’ultimo pallone. Nelle file imolesi top scorer Giulia Rubini che ha messo per terra 18 palloni; altre tre giocatrici sono andate in doppia cifra: EspostiO (14), Rizzo (11) e Migliorini (11).

Le altre gare: Pavia- Ozzano 1-3

Ravenna-Forlì 1-3, Gossolengo- Genova 3-0, Modena- Rubiera 2-3, Piacenza- Sassuolo 1-3, riposa: Campagnola.

La classifica: Rubiera, Gossolengo 11, Ozzano 10, Csi Clai Imola 8, Campagnola 7, Genova, Forlì 6, Garlasco, Sassuolo 5, Ravenna 2, Modena 1, Pavia, Piacenza 0.