Volley b1 donne. La Fatro Ozzano vuole restare in alto La Fatro Ozzano affronta Garlasco per valutare la crescita del team. La rimonta playoff sembra difficile, ma l'obiettivo è consolidare il quinto posto. Altre partite in programma. Classifica attuale: Clai in testa, Vivi Energia Vap fanalino di coda.