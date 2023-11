Volley B1 donne. La Fatro riposa in attesa di Forlì

Turno di riposo, in B1, per la Fatro Ozzano, che tornerà in campo il 26 novembre in casa con Forlì. La sosta sarà utile a coach Turrini per inserire la nuova palleggiatrice Colle, arrivata per sostituire l’infortunata Carnevali, che giovedì verrà sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio. Sosta utile anche per migliorare la condizione della centrale Pavani.

Le altre gare: Forlì-Clai Imola, Campagnola-Garlasco, Genova-Pavia, Piacenza-Modena, Sassuolo-Mosaico Ravenna, Ravenna-Gossolengo. Riposa: Fatro Ozzano.

La classifica: Gossolengo 17; Rubiera, Clai Imola 14; Garlasco 11; Campagnola, Fatro Ozzano 10; Genova 8; Modena 7; Forlì 6; Sassuolo 5; Pavia, Mosaico Ravenna 3; Piacenza 0.