Volley B1 donne: le ragazze rossoblù in campo a Cesena alle 17,30 contro l’Angelini. La Fcredil di Ghiselli cerca il blitz. Obiettivo blindare il primato

Due settimane per blindare il primato del campionato di B1 femminile di pallavolo, due scontri diretti per chiudere i conti e potere preparare a mente sgombra e senza assilli di classifica la Final Four di Coppa Italia prima e i playoff poi: la stagione della Fcredil Bologna entra nel vivo. Questo pomeriggio, alle 17,30 le rossoblù di coach Ghiselli saranno di scena a Cesena, sul campo dell’Angelini quarta in classifica e obbligata a vincere per proseguire l’inseguimento al terzo posto di Riccione che significa playoff.

Bologna vuole invece blindare il primato: a Cesena e nello scontro casalingo della prossima settimana con la seconda della classe Vicenza. "Arriviamo a questa gara con la consapevolezza che se rimaniamo concentrate e compatte sicuramente, si potrà ottenere un buon risultato", racconta la centrale Camilla Neriotti, che nelle ultime settimane ha ritrovato la titolarità dopo un periodo di flessione in cui aveva ceduto il posto a Rebeka Fucka e alla sua solidità a muro.

"Cesena è una squadra che in casa è in grado di dare molto fastidio e in più utilizzano un pallone diverso dal nostro che è un fattore che può mettere in difficoltà ma stiamo lavorando al meglio per arrivare prontissime a questa sfida".

Bologna è in fiducia, reduce da quattro vittorie nelle ultime 5 gare. Lo è pure Cesena, che arriva al big match con quattro vittorie consecutive, in tre delle quali ha ceduto sempre almeno un set, a dimostrazione del fatto che accusa tal volta alti e bassi che la capolista Fcredil potrà provare a sfruttare a proprio vantaggio.

Le altre gare: Verona-Padova, Riccione-Lissaro, Castelfranco Veneto-Jesi, Forlì-Imoco, Castelbellino-Ravenna, Vicenza-Teramo.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 47; Volksbank Vicenza 41; Lasersoft Riccione 40; Angelini Cesena 38; Banca Annia Aduna Padova 32; Cortina Express Imoco 31; Olimpia Teodora Ravenna 30; Smapiù Arena Verona, Pieralisi Jesi 29; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 28; Life365 Forlì 20; Clementina Castelbellino, Eagles Vergati Lissaro 14; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano