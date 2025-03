Volley B1 donne: le ragazze di ghiselli restano prime. Fcredil, non bastano Pulliero e Tellaroli a fermare Casini e l’Olimpia Teodora

OLIMPIA TEODORA 3FCREDIL BOLOGNA 2(25-21; 20-25; 15-25; 25-22; 15-10)

OLIMPIA : Franzoso, Poggi 4, Marchesano 9, Toppetti, Pirro 10, Fabbri 2, Casini 31, Gabrielli 1, Benzoni, Bendoni 2, Piraccini, Nika, Missiroli, Balducci 4. All. Rizzi.

FCREDIL BOLOGNA: Malossi, Taiani 16, De Paoli, Fucka 6, Pulliero 23, Bongiovanni, Laporta, Neriotti 2, Frangipane 9, Saccani 2, Tellaroli 20, Melega, Cavicchi. All. Ghiselli.

Arbitri: Salvatore e Petterini.

Lo aveva detto, coach Ghiselli, di temere il campo e la storia dell’Olimpia, una delle squadre più in forma. E così la Fcredil cade in trasferta, dopo aver accarezzato l’idea di chiudere sul 3-1, avendo dominato la terza frazione. Ed essendosi portata sull’8-5 in proprio favore anche nella quarta frazione. Non bastano Tellaroli, Pulliero e Taiani contro Ilaria Casini.

Le altre gare: Riccione-Castelfranco Veneto 3-0, Padova-Forlì, Eagles Vergati Lissaro-Clementina Castelbellino, Jesi-Verona 3-1, Imoco-Vicenza 0-3, Teramo-Cesena 0-3.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 41; Volksbank Vicenza 37; Lasersoff Riccione 35; Angelini Cesena 33; Olimpia Teodora Ravenna 29; Cortina Express Imoco, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Banca Annia Aduna Padova 28; Pieralisi Jesi 24; Smapiù Arena Verona 23; Life 365 Forlì 17; Clementina Castelbellino 12; Eagles Vergati Lissaro 10; Rg Stampa Futura Teramo 6.