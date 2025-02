Volley B1 donne. L’Olimpia Teodora lotta ma cede al tiebreak. Nella trasferta veneta un punto di spessore

IMOCO 3 OLIMPIA TEODORA 2 (27-25,24-26,25-21,22-25,15-11)

IMOCO CONEGLIANO: Orso 18, Genovese 14, Novello 17, Manda 3, Bacchin 11, Moroni 24, Forte (L); All. Gregoris.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Poggi 5, Marchesano 13, Pirro 10, Fabbri 4, Casini 26, Balducci 9, Franzoso (L); Toppetti, Bendoni 6, Piraccini, Nika 1, Missiroli 2. NE: Gabrielli. All. Rizzi.

L’Olimpia interrompe la serie di 5 vittorie, ma torna con un buon punto dalla trasferta a San Donà, sul campo del Conegliano, al termine di un match lunghissimo con l’ennesimo quinto set, questa volta non favorevole a Ravenna.

Primo set equilibrato, con numerosi sorpassi. Rizzi è costretto a spendere i due time out per richiamare una ricezione fallosa che è la chiave perdente del parziale, che le venete chiudono al terzo set ball, nonostante gli 8 punti della servitissima Casini.

Nel secondo set il break sul servizio della specialista Fabbri (6-1) incoraggia l’Olimpia, ma sul 11 pari è già tutto da rifare. I problemi, stavolta, sono in attacco. Il punto a punto si trascina fino ai vantaggi. L’Olimpia annulla un set ball e ribalta tutto, chiudendo a muro per l’1-1.

Terzo set con Bendoni e Missiroli in sestetto. L’equilibrio è rotto nella fase centrale con l’Imoco che passa da 13 pari a 22-14, sfruttando un black out ravennate che anche i numerosi cambi non riescono ad arginare.

L’Olimpia dimostra buona tenuta agonistica, reagisce e conduce per tutta la durata del quarto parziale, trovando buoni contributi da servizio e muro. La chiusura è di Marchesano in veloce al terzo set ball.

Quinto set con l’Imoco che fugge sul 6-11. Illusione fino al 11-12, poi le venete, ottime in difesa, vanno a chiudere 3-2. L’Olimpia compie un altro passo verso zone sicure di classifica, ma rinvia i progetti di agganciare la lotta playoff.

Marco Ortolani