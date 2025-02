Volley B1 donne. Olimpia Teodora in Veneto. Sfida alle baby di Conegliano

L’Olimpia Teodora è impegnata questa sera (ore 20.30) nella palestra di San Donà, che ospita le partite interne della Imoco Conegliano, la formazione juniores della società che, da oltre un quinquennio, domina la scena nazionale e internazionale della pallavolo femminile. Un fenomeno, quello della cittadina veneta, che richiama il dominio esercitato dall’Olimpia Teodora lungo tutti gli Anni Ottanta. Qualche differenza: la Teodora si appoggiava su tecnici e atlete quasi tutte "fatte in casa", mentre Conegliano è emblema di un volley globalizzato e multinazionale.

Ma molte anche le analogie: i record continui, l’immensa bacheca di titoli e anche la creazione di un forte vivaio, rappresentato, per Conegliano, da questa squadra di B1, formata da atlete nate fra il 2007 e il 2009, destinate ad essere il ricambio a medio termine della prima squadra. Proprio come fece la Teodora che, alle spalle di una invincibile prima squadra, aveva creato un lussuoso settore giovanile che giunse addirittura a giocare il campionato di A2 con la denominazione "Futura". Tornando all’attualità le ragazze di Rizzi sono tutte in perfette condizioni e hanno preparato bene l’impegno, disputando anche un allenamento supplementare: traspare la volontà di tentare il colpaccio che porterebbe al sorpasso in classifica sulle venete e una definitiva iscrizione alla lotta per i 3 posti playoff. "Squadra costruita con importanti talenti fisici e tecnici - analizza Rizzi - ma abbiamo anche noi carte importanti da giocare".

Classifica: Vtb Fcredil Bologna 34, Volksbank Vicenza 31, Angelini Cesena 27, Cortina Express Imoco Conegliano, Lasersoft Riccione 26, Banca Annia Padova 25, Azimut Giorgione 24, Olimpia Teodora, Smapiù Arena Verona 23, Pieralisi Jesi 21, Clementina 2020 Ancona 9, Eagles Vergati 7, Rg Stampa Futura 6.

Marco Ortolani