Volley B1 donne: ore 17,30. La Fcredil prova a ripartire:. Jesi è un test molto probante

E’ chiamata a ritrovare ritmo e vittoria, la Fcredil: per riscattare il ko dell’andata e quello dell’ultimo turno, avendo ripreso il campionato di B1 dopo la sosta e il giro di boa del girone di andata con il ko casalingo con Padova.

Alle 17,30 le rossoblù di coach Ghiselli saranno di scena a Jesi, sul campo della Pieralisi all’ultima chiamata per tener vivo il sogno playoff.

Bologna deve invece difendere un primato che la vede ancora a +3 su Vicenza, che tra l’altro sarà di scena nello scontro diretto in casa di Padova, in una giornata che propone anche il confronto in chiave playoff tra Riccione e Cesena.

Non ha ansie di classifica la Fcredil, dato il +8 sulla prima esclusa dai playoff. Ha però voglia di rimettersi in marcia e approfittare degli incroci per provare ad allungare e soprattutto ritrovare il proprio gioco.

Parola della centrale Rebecka Fucka: "Con Padova, alla ripresa, eravamo un po’ tese e non siamo riuscite a esprimere al meglio il nostro gioco. Da questa sconfitta possiamo imparare molto sulla gestione della pressione nei momenti difficili, nel mantenere lucidità e fiducia. Questa sconfitta ci spingerà a migliorarci ulteriormente a partire da Jesi, partita fondamentale per mantenere il primato in classifica ma anche per dimostrare la nostra solidità e continuità che ci hanno contraddistinto nel girone di andata. Sappiamo che Jesi è una squadra tosta, ma siamo imbattute in trasferta e vogliamo rimanere tali".

Weekend impegnativo per la numero 6, oggi in campo a Jesi e domani protagonista nelle finali di Coppa Italia femminili nella realizzazione di contenuti social insieme alla gemella Tatijana (tesserata per Pisa in A2) per la Lega Volley femminile.

Fine settimana di stop per la Hokkaido in serie B maschile, che ritrovata la vittoria e il secondo posto solitario in questa seconda giornata è chiamata a osservare il turno di riposo.

Le altre gare: Cortina Express Imoco-Olimpia Teodora Ravenna, Life 365 Forlì-Smapiù Arena Verona, Eagles Vergati Lissaro-Rg Stampa Futura Teramo, Azimut Giorgione-Clementina Castelbellino, Lasersoft Riccione-Angelini Cesena, Banca Annia Aduna Padova-Volksbank Vicenza.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 34; Volksbank Vicenza 31; Angelini Cesena 27; Cortina Express Imoco, Lasersoft Riccione 26; Banca Annia Aduna Padova 25; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 24; Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Verona 23; Pieralisi Jesi 21; Life 365 Forlì 12; Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7; Rg Stampa Futura Teramo 6.