Volley B1 donne: ore 18. La Clai ospita Rubiera. Caliendo: "Partita tosta»

Questo pomeriggio alle 18, alla palestra Volta, la Clai è impegnata nel big match con il Giusto Spirito Rubiera: le reggiane sono seconde alle spalle di Gossolengo mentre le imolesi terze a una sola lunghezza. In palio non ci saranno solo i tre punti, ma una buona fetta di stagione per le posizioni testa. Nel rendez vous della Volta servirà la miglior Clai per fare risultato, se arriva l’intera posta in palio tanto meglio perché ci sarebbe pure il sorpasso in graduatoria. Giusto Spirito è una squadra che ha dimostrato su tutti i campi il proprio valore, fino a questo momento ha vinto 24 set perdendone solamente 6, facendo vedere la propria compattezza tutte le volte che è scesa in campo. In partite come queste l’asticella si alza notevolmente, questo significa che la Clai dovrà sfornare una grande prestazione per fare risultato, regalandosi, aspetto di non poco conto, una posizione di classifica migliore. Una partita con il brivido che la Clai ha preparato al meglio: "Quella che ci attende con Rubiera– commenta coach Caliendo – di sicuro è una partita affascinante perché giochiamo contro un’ottima squadra che ci precede. Per noi è un bel banco di prova per confrontarci".