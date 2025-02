Volley B1 donne: ore 18,30, a Castel Maggiore arriva Jesi. La Vtb vuol tornare a correre anche al PalaLirone

Confermatasi imbattibile in trasferta e raccolta la prima vittoria del girone di ritorno a Jesi, la Fcredil torna sul parquet di casa del PalaLirone a caccia del primo successo casalingo dopo il giro di boa. Alle 18,30 la squadra di Fabio Ghiselli, capoclassifica del girone C del campionato di B1, ospiterà la sorpresa Cortina Express, formazione giovanile del gruppo Imoco, inaspettatamente in zona playoff, quarta e prima esclusa dalla corsa promozione, ma a un solo punto da Riccione. La capolista ha 6 punti di vantaggio sulla seconda e nove sul quarto posto: non ha problemi, insomma, ma con tre ko casalinghi alle spalle cerca una prova di forza tra le mura amiche per trovare fiducia e scacciare i fantasmi del passato, in vista dei playoff, quando il campo di casa dovrà essere un alleato in più nella corsa promozione. Lo farà in quello che è scontro in alta quota, dato che l’Imoco è tra le formazioni più in forma del momento e in fase di crescita. Tutte a disposizione le giocatrici della rosa, compresa Neriotti, lasciata a riposo nell’ultima uscita. Il tutto aspettando nelle prossime ore di conoscere a quale piazza sarà assegnata la Coppa Italia di B1 e l’avversaria della semifinale, tra Villa COrtese, Fasano e Ostiano, che dovrebbe andare in scena il 16 aprile.

Le altre gare: Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Life 365 Forlì, Rg Stampa Futura Teramo-Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Verona-Lasersoft Riccione, Clementina Castelbellino-Banca Annia Aduna Padova, Volksbank Vicenza-Eagles Vergati Lissaro, Angelini Cesena-Pieralisi Jesi.

La classifica: Fcredil Volley Team Bologna 37; Volksbank Vicenza 31; Lasersoft Riccione 29; Corina Express Imoco, Banca Annia Aduna Padova 28; Azimut Giorgione, Cesena 27; Olimpia Teodora Ravenna 24; Smapiù Arena Verona 23; Pieralisi Jesi 21; Life 365 Forlì 15; Eagles Vergati 10; Clementina Castelbellino 9; Tg Stampa Teramo 6.

Marcello Giordano