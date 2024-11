Volley B1 donne: ore 20,30. Fcredil a Vicenza: le prime della classe misurano forze, sogni e ambizioni Scontro al vertice per la Fcredil: Bologna sfida Vicenza per la vetta della B1 femminile di volley. Laporta e compagne cercano il successo per allontanare le rivali e consolidare la leadership.