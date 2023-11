Volley B1 donne. Ozzano ora sogna:. Pavia al tappeto 3-1

Altro che matricola terribile e sorpresa: la Fatro Ozzano studia per diventare una solida realtà del campionato di B1. Piegando Pavia in trasferta per 3-1 (25-21, 25-19, 14-25, 26-24), trascinata dai 20 punti di Ferrari e dai 14 di capitan Casini, Ozzano ha conquistato la terza vittoria in 4 gare. Domenica, vincendo la sfida casalinga con Garlasco, la Fatro potrebbe scalare la classifica: qualora Gossolengo dovesse perdere colpi in casa del Campagnola.

La classifica: Rubiera, Gossolengo 11; Fatro Ozzano 10; Imola 8; Campagnola 7; Genova, Forlì 6; Garlasco, Sassuolo 5; Ravenna 2; Modena 1; Pavia, Piacenza 0.