Volley B1 donne, sabato a Gossolengo l’ultima partita del girone d’andata. Missiroli: "La mia Clai vuole rimanere in alto»

Battendo Piacenza la Clai ha vinto la sua decima partita del girone d’andata, fase del campionato di serie B1 che si chiuderà sabato sera a Gossolengo dove affronteranno le padrone di casa del Mio Volley. Un’altra sfida in cui fare punti.

"Ci aspetta un’altra partita bella pesante – commenta la schiacciatrice Elena Missiroli –, abbiamo la consapevolezza di gruppo di poter affrontare le avversarie quanto meno ad armi pari. Il nostro obiettivo è quello di rimanere lassù in alto e andremo in campo per prenderci un’altra vittoria".

Non ha dubbi, Missiroli: "Gossolengo è una squadra molto pericolosa a muro e in attacco, stiamo preparando la gara facendo attenzione a queste due fasi specifiche".

Nell’ultimo turno è arrivato un secco 3-0 con il fanalino di coda Piacenza.

Esame post sosta natalizia superato. "E’ vero che abbiamo vinto, ma abbiamo cominciato con la marcia sbagliata, prendendo troppo alla leggera l’impegno che avevamo davanti. Dopo questa vittoria c’è comunque felicità perché siamo riuscite a recuperare uno svantaggio di 6 punti nel primo set. Nella Clai grinta e voglia di vincere non mancano mai. Durante la pausa ci siamo concentrate parecchio sulle diverse fasi di gioco e siamo andate in palestra con grande voglia e l’intenzione di continuare a migliorare".

Antonio Montefusco