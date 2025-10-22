Volley B1 donne. Teodora subito in vetta. Sabato c’è Cremona

Approfittando di una particolare coincidenza di risultati l’Olimpia Teodora si ritrova sola in testa alla classifica dopo due giornate. Tutte le altre squadre che avevano fatto risultato pieno all’esordio sono, infatti, inciampate in risultati meno positivi. Il dato è una semplice curiosità statistica, perché il campionato è appena cominciato e le avversarie incontrate (Libertas Forlì e Anderlini Modena) non sono apparse irresistibili, in particolare la banda di teenagers modenesi (dove spiccano Erika Jakic e Sofia Rinieri, ravennati cresciute nei vivai cittadini), affrontata sabato scorso, ha dimostrato potenzialità ancora troppo acerbe. Ma almeno un sorriso ci può scappare.

La squadra di Rizzi (domenica accompagnato al palasport dal figlio Levante, di soli 16 giorni) ha controllato agevolmente il risultato nei due incontri e ha fatto intuire possibilità di gioco ancora migliori, con punte di eccellenza in ogni fondamentale, dalla battuta (domenica Fabbri e Boninsegna in evidenza), alla difesa (con redini saldamente in mano al capitano Franzoso), alla ricezione (più solida con l’innesto di un ex libero come Monaco ), a muro e attacco, dove tutte le giocatrici hanno dato contributi significativi. Boninsegna ha subito raccolto gli applausi del suo nuovo pubblico, con il buon bottino (13, top scorer in un tabellino molto distribuito) e con l’atteggiamento grintoso; Casini (11) ha giocato con successo anche palle spinte e pallonetti e Fabbri (12) ha messo energia nel match, con attacchi e servizi. L’allenatore Rizzi e il tecnico Poggi sono concordi: i sei punti vanno benissimo, ma la squadra sa e può giocare meglio.

E sarà necessario che lo faccia a partire da sabato, con la trasferta a Ripalta Cremasca, sul campo di una formazione ancora imbattuta che, sabato, ha lasciato un punto a Firenze. Pur priva della regista titolare, la squadra lombarda ha avuto anche un pallone per chiudere 3-1. Sarà un primo test difficile per misurare le ambizioni ravennati.

Marco Ortolani