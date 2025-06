Volley B1 femmilie. Piraccini confermato

È una conferma meritatissima, quella di Michele Piraccini al timone della Lasersoft versione 2025-2026. La squadra riccionese, da neopromossa, ha saputo costruirsi un percorso d’eccellenza in una B1 estremamente competitiva, ‘rischiando’ addirittura il doppio salto e l’approdo in A2. Il buon campionato del girone d’andata si è trasformato in un’incredibile cavalcata nel ritorno, quando a suon di vittorie il gruppo ha cominciato a credere sempre di più nei playoff. La postseason poi è effettivamente arrivata e la Lasersoft ha anche fatto una bella figura, battendo Bisceglie nei quarti di finale e perdendo solo con Marsala in semifinale. "La totale sintonia progettuale e il desiderio comune di raccogliere insieme una nuova grande sfida ha reso informale e spontanea questa decisione condivisa – scrive la società in una nota –. Il prossimo anno ci aspetta la sfida più grande, quella della continuità nella terza categoria nazionale". Romagna vuol dire grande volley, anche per quanto riguarda le selezioni azzurre. Le Nazionali Under 19 e Under 16 femminile saranno infatti protagoniste di sei amichevoli con la Polonia. Dopo la gara di ieri sera alla Sforza di Rimini, Under 19 in campo stasera a San Giovanni (20.30), poi domani a Cesena (20.30).