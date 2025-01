Volley B1 femminile, a Cesena non basta un bel secondo set. Life 365.eu ancora ko: è a -8 dalla salvezza

Sprofondo Life365.eu. Forlì esce a mani vuote anche da Cesena, piegata 3-1 (25-21, 19-25, 25-21, 25-19) dall’Angelini, e adesso la classifica mette i brividi: -8 dalla salvezza al giro di boa. Esordio amaro in maglia Libertas per il neo acquisto Beatrice Bacchilega, schierata in posto 2 e autrice comunque di una discreta prova (15 punti con il 48% in attacco); tra le fila bianconere giganteggia, invece, Giada Benazzi (24 punti con 2 ace e 5 muri).

Approccio ok di Forlì, che abbozza la fuga (6-9). Cesena non resta a guardare, sfrutta il turno di battuta di Vecchi e piazza un controbreak micidiale (12-9); poi allunga (18-14 e 22-18) e chiude grazie a un pasticcio di Ronchi. Veemente reazione della Life365.eu nel secondo atto: 1-5 e 3-8. Coach Lucchi attinge dalla panchina e mischia le carte, invano. Una parallela di Folli (7-14) lancia in orbita Forlì, che gestisce il vantaggio (17-23) e s’impone con una diagonale di Ronchi. Al cambio campo sale in cattedra Benazzi e per Forlì sono dolori: 12-7. Vecchi martella (19-14), ma le ospiti non desistono e si rifanno sotto (22-21), salvo poi inchinarsi agli ace ipersonici di Benazzi. L’inerzia pende dalla parte di Cesena, che domina anche il quarto set: 9-3, poi 11-7 e 17-12. Forlì non può nulla per opporsi alla furia di Benazzi, che chiude 25-19.

Tabellino: Gregori (L1), Gennari 12, Bruno 10, Chinni 12, Folli 12, Bacchilega 15, Achim ne, Galletti 3, Ronchi 3, Simoncelli 4, Esposto ne, Repossi ne. All.: Marone.

m. l.