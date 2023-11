Volley b1 femminile. Angelini, c’è la data del recupero. Martedì 21 partita a Pontedera L'Elettromeccanica Angelini Cesena affronterà il Pontedera in trasferta martedì 21 novembre, recuperando la partita rinviata a causa dell'alluvione in Toscana. Il match si inserisce in un periodo intenso per le bianconere, che domenica 19 giocheranno contro Trevi. Un'occasione per riscattare la prima sconfitta in campionato.