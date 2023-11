Volley b1 femminile. Bella Bleu Line:. Gatta guida il blitz di Ozzano

Pollice in su per la Bleu Line. Ribaltata Imola, Forlì si è presa anche lo scalpo della Fatro Ozzano Emilia, piegata a domicilio 1-3 (22-25, 21-25, 25-19, 23-25) e scavalcata in classifica: le ragazze della Libertas, in netta ripresa, sono salite così al sesto posto con 11 punti.

Gregori e compagne hanno forzato in battuta, siglando 7 ace (contro i 3 delle padrone di casa) malgrado 14 errori, e attaccato meglio (32%, con 17 punti di Gatta, a 26%); la Fatro ha prevalso nel computo dei muri-punto (12 a 8) e sia pure di corto muso in ricezione (63% di positività contro 61%).

Il primo set ha viaggiato sui binari dell’equilibrio fino al 19 pari, poi la Bleu Line ha piazzato l’allungo e chiuso con Gatta. Nel secondo parziale Forlì ha alzato i giri ed è scivolata via (12-17), ha resistito al ritorno della Fatro e si è imposta 21-25. A questo punto le ragazze di Biagio Marone hanno abbassato la guardia, consentendo a Ozzano di prendere coraggio: 12-6, poi 17-11 e 22-16. Di Casini il punto che ha riaperto la contesa. Tiratissimo il quarto set, in cui Forlì si è staccata (17-19) e ha dato la spallata finale, scrivendo 23-25 al terzo match point.

Tabellino: Bernardeschi 4, Sgarzi, Gregori (L1), Cavalli (L2), Giacomel 6, Esposto ne, Pulliero 16, Comastri 6, Balducci 3, Gatta 17, Bellavista 10, Simoncelli 13. All.: Marone.

m. lo.