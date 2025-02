Volley B1 femminile. Bindi Passione si arrende. Ostiano non lascia scampo

Ostiano 3Bindi Passione 0

FANTINI FOLCIERI OSTIANO: Deste 6, Vidi 17, Bughignoli 6, Feroldi 5, Esposito 10, Colombano 2, Maggiali 1, Zampedri L. All. Magri.

BINDI PASSIONE VALDARNO: Pancrazzi 1, Saveriano 1, Biondi 10, Sangoi 2, Bartesaghi 9, Poli 9, Vittorini 11. Ciancio L. All. Bertini.

Arbitri: Bosio e Pavanello.

Parziali: 25-20, 25-16, 27-25.

Nulla da fare per la Bindi Passione Valdarno che cede in tre set sul campo della capolista Ostiano. Una partita a senso unico, ad eccezione del terzo set, che ha visto le padrone di casa cremasche imporre il proprio gioco. D’altronde, era prevedibile che la gara fosse piuttosto complicata per le atlete dirette da Bertini. Probabilmente, poi, le figlinesi hanno offerto, salvo come detto nella terza frazione, una prestazione al di sotto delle loro potenzialità ed il fatto di essere al cospetto di un sestetto di ottimo livello ha, infine, favorito l’affermazione delle lombarde. Comunque, il campionato è ancora lungo e le possibilità di entrare in zona playoff esistono tuttora e dovranno essere alimentate fin dalla prossima gara interna con il San Giorgio Piacentino, compagine decisamente inferiore al Fantini Folcieri.

Ma. Fi.