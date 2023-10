Volley B1 femminile. Bleu Line, a Ravenna un derby da brividi

C’è da smontare un Mosaico. La Bleu Line sale a Ravenna per ritrovare se stessa. Alla Palestra ‘Mattioli’ (ore 18) è derby della paura tra squadre in difficoltà: le ragazze di coach Enrico Barbolini (3 ko su 3, di cui due al tie-break) inseguono il primo acuto stagionale per non sprofondare; Gregori e compagne, invece, dopo lo scintillante debutto contro Modena, sono reduci da due mazzate pesantissime – che non devono allarmare, certo, ma neppure possono passare in cavalleria –, e hanno bisogno di punti per rimettersi in carreggiata.

Coach Biagio Marone fa leva sull’orgoglio della sua squadra, parsa troppo brutta per essere vera otto giorni or sono al cospetto della matricola Gossolengo, e pretende di più dalla regista Bernardeschi, chiamata a intendersi meglio con le compagne, ma anche dagli attaccanti di palla alta.

Il Mosaico? Inutile girarci intorno: è la delusione di questo avvio di campionato. Costruita per traguardare i playoff con vista sull’A2, Ravenna viaggia a fari spenti nel ventre molle della classifica. Dal mercato sono arrivate, tra le altre, Lucia Bacchi, intramontabile banda già vincitrice di due Champions League, Clara Venco (palleggiatrice) e Sofia Tosi (opposto), entrambe con trascorsi in serie A. Nonché Beatrice Bacchilega (centrale), che stasera sarà l’attesissima ex di turno.

La piazza giallorossa comincia a storcere il naso, ma ripone grandi speranze nel derby della Ravegnana, visto come l’occasione propizia per rompere il ghiaccio e cancellare quell’imbarazzante zero dalla casella delle vittorie. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere a un match intenso e vibrante.

m. lo.