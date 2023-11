Volley B1 femminile. Bleu Line, Pulliero non basta. A Garlasco è un naufragio

Viaggio a vuoto per la Bleu Line, schiacciata a Garlasco dal Volley 2001: 3-0 (25-21, 25-16, 25-23). Prova incolore della truppa di Biagio Marone che ha conteso alle Pinguine solo il primo e il terzo set, risoltisi in volata, cedendo di schianto, al contrario, nel secondo. Retto il confronto in battuta, ricezione e a muro, Forlì è stata tradita dall’inconsistenza delle sue attaccanti, inchiodata da numeri horror: appena 6 punti per Gatta (21%) e Giacomel (17%); di là dalla rete la sola Favaretto ha messo giù 17 palloni. Uniche note liete Pulliero, sempre più una certezza (13 punti, conditi da 3 ace e 3 block), e capitan Gregori, con un buon 59% di positività in ricezione; troppo poco, però, per sperare di uscire dal ‘PalaBalduzzi’ con qualche punticino.

Parte bene Garlasco (8-5 e 16-13), Forlì ricuce e mette la freccia (16-18). Ma il finale è tutto ad appannaggio delle Pinguine, che rimontano e chiudono con un diagonale di Baggi: 25-21. Solo una squadra in campo nel secondo parziale e non è la Bleu Line, travolta 25-16. Terzo set in bilico fino al 23-23, quando una super spike di Favaretto e un muro su Simoncelli, con la palla che beffardamente le rimbalza addosso, scrivono game over.

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi 2, Sgarzi, Gregori (L1), Cavalli (L2), Giacomel 6, Esposto ne, Pulliero 13, Comastri 4, Balducci 2, Gatta 6, Bellavista 4, Simoncelli 4. All.: Marone.

m. lo.