Volley B1 femminile. Camerini alla Lasersoft

C’è un nuovo arrivo nel segno della linea verde per la Lasersoft Riccione, che nel bel mezzo di una campagna acquisti bollente in questa fase del mercato tessera Ginevra Camerini e la aggiunge al roster che disputerà il prossimo campionato di B1 agli ordini di coach Piraccini. Camerini è una schiacciatrice classe 2006, alta 1.85 e proveniente da Venturina Terme, in provincia di Livorno. Nell’ultima stagione, Camerini ha giocato a Costa Volpino in A2 e vanta già presenze nelle selezioni azzurre giovanili. Nel suo curriculum vanno segnalate le vittorie dello scudetto under 17 col Volleyrò Casal de Pazzi e il titolo europeo under 17 con l’Italia nel 2022.

"Ginevra - scrive la società di Riccione in una nota - è indubbiamente un prospetto tecnico di qualità, che ha deciso con grande entusiasmo e motivazione di accettare la chiamata di Riccione, vedendo in essa un’occasione importante e stimolante a questo punto della sua carriera per mettere in mostra tutte le qualità. Benvenuta a Riccione".