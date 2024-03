Volley B1 femminile. Derby senza storia, dura solo un set. Modena ha la meglio su Sassuolo

volley modena

3

bsc sassuolo

0

(25/21 25/12 25/16)

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Bozzoli 11, Malovic 7, Omonoyan 10, Bartesaghi 20, Gerosa 12, Rocca (L1), Biancardi, Bonfanti (L2), n.e. Fiore, Malenotti, Guerra, Malagoli, Boscani; all.: Di Toma.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Anello 2, Fornari 1, Moschettini 1, Bisio 11, Bedetti 6, Bazzani 5, Urbinati (L1), Magnani 4, Scianti 1, Borlengo 1, Montagnani, n.e. Malagoli, Reggiani T., Reggiani M. (L2), Cappellini L.; all.: Minghelli.

Arbitri: Bressi - Rusconi.

Note: Durata Set 26’ 20’ 25’ per un totale 71’; Volley Modena 61 su 75 (Batt. Sb. 4, Vinc. 6, Muro 9, E.P. 15); BSC Sassuolo 32 su 51 (B.S. 5, Vinc. 3, Muri 5, E.P. 9)

Non c’è storia nel derby di B1 femminile, che si è giocato ieri alle Guarini di Modena, così come all’andata, anzi molto più nettamente, il Volley Modena ribadisce la supremazia provinciale, e centra tre punti che la lanciano a ridosso delle posizioni di vertice.

La partita vera è durata soltanto un set, il primo, nel quale Sassuolo, sostenuto dalla Bisio, ha retto il gioco avversario, ma dal secondo parziale in poi è uscita la superiorità tecnica delle modenesi, che ben dirette da Lancellotti (foto di destra), e con Bartesaghi e Gerosa (foto di sinistra) in spolvero, hanno facilmente preso il sopravvento. Giusto per ribadire quanto alla fine la gara sia proseguita fino alla conclusione su un unico binario. Nell’altro derby femminile che si è disputato nella giornata di ieri, ovvero quello di Serie B2, netto successo della Moma Anderlini sulla Drago Stadium per 3-0 (25/16 25/20 25/20) che complica il cammino delle mirandolesi: bene invece l’Univolley Carpi in B maschile, che con la chiara vittoria per 3-0 (25/11 25/18 25/16) portano a casa tre punti preziosissimi nella lotta per la salvezza.

r.c.