Volley B1 femminile e B maschile. La Bleu Line insegue la zona playoff. Querzoli, arriva la capolista

Osservato il proprio turno di riposo, la Bleu Line riparte da Garlasco. Al ‘PalaBalduzzi’ (ore 20.30) è crash test con le Pinguine, quinte in classifica a quota 8 (+2 su Forlì) in B1 femminile (girone C); in palio punti pesanti per non perdere terreno dalla zona playoff, attualmente ad appannaggio del terzetto composto da Rubiera, Gossolengo e Imola. Biagio Marone deve rinunciare a Bruno, che nella settimana entrante si sottoporrà ad ecografia per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio; aggregata la baby Esposto. Di fronte c’è un team, quello di coach Stefano Mattioli, quadrato e ben attrezzato. Al telaio della squadra che nella passata stagione sfiorò i playoff, sono state aggiunte Beatrice Giroldi (palleggiatrice con trascorsi in A2 tra le fila di Montecchio, Brescia e Mondovì) e Matilde Gallina (martello ex Biella in B1).

In serie B maschile (girone E) ci sono 4 Torri da ‘scalare’ per la Querzoli. Al Ginnasio sportivo (ore 18) è testacoda da brividi: arriva Ferrara, capolista a punteggio pieno, e per Forlì, impantanata in zona retrocessione, la sfida si annuncia improba. Uscito ancora una volta scornato dalle Marche, terra tabù con tre ko su tre partite, il sestetto di casa si presenta all’appuntamento affamato di punti, ma incerottato e arrangiato per via delle imperfette condizioni fisiche di Nicolas Kunda (problema al polso) e Camerani (ginocchio infiammato), mentre Marco Pirini è out; insomma, non esattamente il viatico migliore per fronteggiare la prima della classe.

Reduce dal 3-0 rifilato al combattivo fanalino di coda Cucine Lube Civitanova, la 4 Torri di coach Andrea Fortunati è squadra esperta, che fa della correlazione muro-difesa la sua arma migliore grazie anche a una super coppia di centrali del calibro di Luca ‘Bubo’ Smanio e Marcello Marcoionni; occhio anche all’opposto-bomber Luca Tosatto.

Marco Lombardi