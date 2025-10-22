Volley b1 femminile. La Bindi Passione lotta. Ma cade nel quinto set
Pediatrica Bindi Passione
2
Ripalta Cremasca
3
PEDIATRICA BINDI PASSIONE VALDARNO: Fontemaggi 10, Biondi 13, Braida 4, Bondarenko 12, Poli 9, Covino 15, Fiori L., Citterio 1, Davoli, Pagot 3. All. Chiappafreddo.
RIPALTA CREMASCA: Galbero 15, Gabrieli 10, Martinelli 24, Ottino 22, Feroldi 6, Valentini 2, Labadini L., Bassi 1, Boffelli, Boffi, Russo 1. All. Verderio.
Arbitri: Pulcini e Bertonelli.
Parziali: 23-25, 13-25, 25-15, 26-24, 8-15.
Dopo circa due ore la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley deve arrendersi al tie-break al Ripalta Cremasca, dopo una prodigiosa rimonta. Sfida, dunque, dai due volti fra valdarnesi e cremasche: le ospiti si portano a condurre per 2-0, ma, poi, devono subire la veemente reazione d’orgoglio delle padrone di casa. Purtroppo, però, nel momento fondamentale della partia, probabilmente la stanchezza si fa sentire maggiormente nelle fila delle locali che, nella quinta frazione, cedono 8-15. Naturale l’amarezza tra le ragazze di Chiappafreddo, ma il torneo di Serie B1 è appena iniziato.
Ma. Fi.
