Volley B1 femminile, la Bleu Line cerca il blitz a Ozzano

Una matricola ‘scomodissima’ sulla strada della Bleu Line. Galvanizzata dal balsamico successo in rimonta ai danni della Clai Imola, che ha conosciuto al Ginnasio sportivo l’onta della prima sconfitta stagionale, Forlì cerca conferme oggi (ore 17) al PalaReggiani di Ozzano Emilia, domus della Fatro, per continuare a risalire la china di una classifica interlocutoria. Finora, infatti, il ruolino di marcia di Gregori e compagne è stato piuttosto altalenante (3 vittorie e altrettanti ko), cristallizzato dall’ottavo posto in classifica con 8 punti (-2 rispetto a Ozzano, sesta).

Buone nuove, intanto, giungono dall’infermeria: la risonanza magnetica cui si è sottoposta Camilla Bruno ha escluso lesioni al ginocchio infortunato. La 19enne centrale ex Chions Fiume Volley ha già iniziato il percorso di recupero e dovrebbe rivedersi in campo verosimilmente all’inizio del nuovo anno. Dal canto suo la Fatro, osservato il proprio turno di riposo, ha ricaricato le batterie e adesso arde dalla voglia di cancellare i due pesanti scivoloni consecutivi incassati in casa con Garlasco e in trasferta a Imola. Tra le fila bolognesi non ci sarà la palleggiatrice, nonché capitana, Irene Carnevali (operata in settimana al crociato del ginocchio destro); al suo posto Sara Guerra.

Marco Lombardi