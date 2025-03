Volley b1 femminile. La Lasersoft riparte subito forte contro. Castelfranco Veneto

Subito un big match al rientro. La Lasersoft Riccione torna dopo la pausa per le elezioni federali e aspetta, tra le mura amiche, l’Azimut Giorgione di Castelfranco Veneto (ore 18, arbitri Tramontano e Santin). Con un successo pieno, le ragazze di Piraccini metterebbero un cuscino di sette punti nei confronti delle venete e rimarrebbero solitarie nella corsa al terzo posto, l’ultimo utile per agganciare i playoff. Riccione, che non era certo partita per questo obiettivo nell’anno da matricola di B1, sta meritando sul campo una classifica splendida, ma mancano ancora dieci giornate al termine della regular season e la lotta rimane lunga. Castelfranco ha cambiato allenatore a fine gennaio, con Parlatini al posto di Busato, e rimane una squadra ambiziosa e fisica, capace di esprimere una buona pallavolo al netto di alcune cadute durante l’anno. All’andata finì con un netto 3-0 per la Lasersoft, che giocò una delle migliori partite della stagione.