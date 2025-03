Volley B1 femminile. La Lasersoft Riccione si aggiudica il derby con Forlì. Saguatti super, la vittoria arriva al tie break

Ancora una vittoria per la Lasersoft Riccione, che nel derby di Forlì va avanti di due set, si fa rimontare ma poi domina il tie-break. Due punti anziché tre, ma sono accolti positivamente, anche perché la corsa a un incredibile terzo posto rimane reale e i punti di vantaggio sulla quarta, Cesena, rimangono due.

A Forlì, la Piraccini-band domina per due set, vincendo abbastanza agevolmente il primo per 25-19 e il secondo per 25-16. Nel terzo Forlì reagisce e resta quasi sempre avanti, ma la Lasersoft porta il set ai vantaggi e va vicinissima a sorpassare. Le occasioni, però, sono tutte per le padrone di casa, che chiudono al quarto setpoint sul 27-25. Grande equilibrio anche nel quarto, con Forlì a imporsi per 25-23, mentre nel quinto la reazione d’orgoglio riccionese è devastante e lascia a soli quattro punti le locali.

Il tabellino: Gabellini 2, Montesi 1, Calvelli 11, Morolli 5, Saguatti 20, Tallevi 19, Spadoni 11, Calzolari L1, Bologna, Chistè ne, Tobia ne, Vidali L2 ne, Godenzoni ne, Gugnali ne. All.: Piraccini.

La classifica: Bologna 44; Vicenza 38; Lasersoft Riccione 37; Cesena 35; Padova 32; San Vendemiano 31; Ravenna 30; Giorgione Castelfranco 28; Castel D’Azzano e Jesi 26; Forlì 20; Castelbellino 14; Mestrino 11; Teramo 6.