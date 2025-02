Volley B1 femminile. La Libertas dura un set: rimontata, si scioglie

Troppa Volksbank per una la Life365.eu volenterosa ma nulla più. Vicenza amara per Forlì, che cade 3-0 (25-22, 25-10, 25-20), incassa il secondo stop consecutivo e sprofonda a -9 dalla salvezza.

Approccio ok della Libertas, che detta l’andatura: 1-3 e 4-8, firmato da un mani out di Bacchilega. Vicenza impiega un po’ per entrare in temperatura, poi acciuffa la parità con un monster block di Pegoraro: 10-10. È punto a punto fino a quota 19, quando le venete si staccano: Ghezzi chiude la porta a Bruno, Bacchilega spadella e Sesenna infila la parallela. Un primo tempo cartesiano di Pegoraro è il preludio al 25-22.

Il secondo set è un monologo vicentino. La Volksbank riparte di gran lena, Boninsegna si accende e Forlì sbanda paurosamente: 8-2. Digonzelli si prende la scena, piazza un ace e va a segno dalla seconda linea: 13-5. Le padrone di casa dilagano (20-7); Forlì è rassegnata e in balìa del fuoco vicentino. Pallonetto spinto di Pegoraro: 23-9. Chiude un autogol dai 9 metri di Ronchi: 25-10.

Al cambio campo è ancora Vicenza a comandare: 5-1. Bacchilega si carica sulle spalle la Life365.eu, che alza il muro e piazza il controbreak: 5-8. Vicenza non ci sta: ribalta (13-10) con una genialata di Spinello, rintuzza la rimonta forlivese e scappa (22-19). Di Ianeselli il punto della staffa: 25-20.

Tabellino Life365.eu: Gregori (L), Gennari 7, Bruno 4, Chinni 3, Folli 6, Bacchilega 13, Achim ne, Galletti 3, Ronchi, Simoncelli 1, Esposto ne, Repossi ne. All.: Marone.

Marco Lombardi