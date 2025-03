Volley b1 femminile. Lasersoft al derby per tenersi i playoff

La corsa playoff della Lasersoft Riccione passa attraverso un derby sentito e di grande importanza. Oggi la squadra di Piraccini sarà a Forlì dove, alle 17.30 (dirigono Rapparini e Scognamiglio), sarà dato il via a una sfida di grande significato per entrambe.

Riccione vuole confermare le recenti prove e mantenere un terzo posto sorprendente ma meritato. Forlì, a 16 punti di distanza, lotta per la salvezza ma è reduce da tre successi consecutivi. Per Gugnali e compagne, immacolate nel ritorno con quattro vittorie, un test fondamentale in una giornata in cui quarta e quinta, Cesena e Ravenna, si scontrano e si toglieranno punti.

Per Riccione è la prima di due trasferte consecutive. La prossima settimana il gruppo sarà di scena a Padova nella tana di un top team come la Banca Annia.

La classifica: Bologna 41; Vicenza 37; Lasersoft Riccione 35; Cesena 33; Ravenna e Padova 29; San Vendemiano e Azimut Giorgione Castelfranco 28; Jesi 24; Arena Volley Castel D’Azzano 23; Forlì 19; Castelbellino 14; Mestrino 11; Teramo 6.