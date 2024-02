Volley b1 femminile. Liberi e Forti ko. Sconfitta indolore

LUCKY WIND TREVI

3

LIBERI E FORTI FIRENZE

1

LUCKY WIND TREVI: Di Arcangelo 3, Danaila 12, Kraja 3, Corradetti 23, Casareale 14, Gresta 12, Natalizia L., Della Giovanpaola, Tizi. All. Camiolo

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti 1, Costamagna 15, Toccafondo 5, Galli 3, Degli Innocenti 7, Sacchetti 14, Coluccini L., Goretti 1, Becucci. All. Pucci

Arbitri: Restaino ed Almanza

Parziali: 25-15, 14-25, 25-16, 25-10

Opaca prestazione esterna della Liberi e Forti Firenze che non ripete la bella prova col Cesena e cede di fronte al Trevi. In pratica, come testimoniano i parziali, le fiorentine sono apparse competitive solo nella seconda frazione mentre per il resto sono state le umbre ad avere in mano le redini del gioco. Sconfitta, comunque, indolore per le atlete di Pucci che restano a metà classifica del girone D di Serie B/1.

Ma. Fi.