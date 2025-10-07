Volley B1 femminile. Libertas, la capitana Folli già super

Convincente ultima recita della pre-season per la rinnovatissima Life365.eu di Nello Caliendo, in vista del debutto in campionato in calendario sabato (ore 20.30) al Villa Romiti nel derby contro l’Olimpia Teodora Ravenna. Folli e compagne hanno violato il taraflex di Riccione imponendosi sulla Lasersoft con un perentorio 1-3 (22-25, 25-20, 16-25, 20-25) e palesando grande coinvolgimento e una buona condizione atletica.

Priva di Arcangeli, tenuta precauzionalmente a riposo per via di un affaticamento muscolare, la Libertas ha tardato un po’ a entrare in temperatura, poi ha preso il timone aggiudicandosi in volata il primo parziale. Speculare, ma a parti invertite, il secondo set, che ha premiato la Perla Verde, più performante in attacco. Nella seconda parte del match Riccione ha cambiato volto, complici le ampie rotazioni operate da coach Piraccini, e Forlì ha dilagato, facendo suoi sia il terzo che il quarto set, chiusi in scioltezza rispettivamente 16-25 e 20-25. Cinque le giocatrici della Life365.su in doppia cifra: la capitana Folli (nella foto, 16 punti), Perletti (15), Casotti (10), nonché le giovanissime Montini (11) e Turini (10). Incoraggiante anche la prova di Lara Salvestrini, al rientro da uno stop per un fastidio fisico.

m. lo.