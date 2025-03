Volley B1 femminile. L’Olimpia vuole prendersi il derby. Con Cesena ci si gioca il 3° posto

Interessante appuntamento quello di oggi alle 17.30 al Minipalazzetto di Cesena. La Angelini riceve l’Olimpia Teodora per un classico derby fra due squadre distaccate di una sola posizione in classifica (quarta e quinta) e di quattro punti (33 a 29). All’andata fu una spettacolare vittoria delle ravennati che si imposero per 3 a 2 sul Cesena, allora primo in classifica, nonostante la mancanza delle schiacciatrici titolari Pirro e Gabrielli, che vennero sostituite da Balducci e Benzoni, mentre l’opposta Casini raggiunse il proprio record personale di 36 punti. L’Olimpia recupera rapidamente Pirro, mentre Gabrielli è rientrata solo di recente, ma con utilizzi al contagocce. Nel frattempo il ruolo ha visto la promozione a titolare di Balducci e l’inserimento di Elena Missiroli che, poco dopo il derby di cui si diceva, percorse all’incontrario la E45, lasciando Cesena per rientrare a Ravenna, decima giocatrice della città fra le 15 della rosa. In palio la terza posizione, l’ultima buona per i playoff, visto che le prime due sembrano appaltate a Bologna e Vicenza. La occupa attualmente Riccione con 35 punti e, con 9 partite da giocare, si apre quindi un mini-triangolare per la supremazia romagnola (fatta salva la leadership territoriale di San Giovanni Marignano in A2), con possibili inserimenti di Padova, Conegliano e Giorgione, che conservano a loro volta qualche chance.

Nonostante il rientro di Missiroli rimangono molte le ex nelle file cesenati: la schiacciatrice Valentina Vecchi, il libero Nui Calisesi e la giovane palleggiatrice Casali. Anche l’allenatore Lucchi è stato vice di Bonitta nell’avventura del Porto Donati che vinse la B1 maschile di qualche anno fa. Le ravennati, reduci dalla formidabile vittoria interna contro la capolista Bologna, sono in buone condizioni e pronte a giocarsi nel derby chance playoff impensabili due mesi fa.

Marco Ortolani