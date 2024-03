Volley B1 Femminile. Montesport show. La quotata Jesi si deve arrendere

jesi

0

montespertoli

3

PIERALISI JESI: Pepa, Cecconi, Paolucci, Peretti, Castellucci, Pomili, Milletti, Moretto, Miecchi, Marcelli. Girini. All. Sabbatini.

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Casini, Para, Mazzini, Lazzeri, Giubbolini, Mezzedimi, Bigliazzi, Maioli, Eifelli, Mazzinghi, Castellani (L). All. Barboni.

Arbitri: Audone e Rossi di Perugia.

Parziali: 17-25; 21-25; 16-25.

JESI – Serata da incorniciare per la Montesport che espugna il campo della seconda in classifica inanellando il terzo successo di fila dall’arrivo di coach Barboni. Nel primo set partenza sprint per la Montesport, che gestisce bene il vantaggio e, trascinata da Casini e Mezzedimi, chiude 17-25. Nel secondo set Jesi reagisce, ma con pazienza la Montesport ricuce lo strappo e mette la freccia per il 21-25 finale. Nel terzo set invece la Montesport prende subito il largo e gestisce bene fino alla fine.