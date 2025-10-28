Volley b1 femminile. Pediatrica Bindi a segno. Montesport non resiste

Pediatrica Bindi Passione 3

Montesport 0

PEDIATRICA BINDI PASSIONE VALDARNO: Bondarenko 14, Fontemaggi 10, Covino 20, Biondi 8, Braida 9, Poli 3, Pagot 2, Citterio 1, Fiori L. All. Chiappafreddo.

MONTESPORT: Galli 9, Testi 10, Scardigli 17, Giubbolini 10, Bertelli 3, Fatone 8, Ceccarelli, Mazzinghi, Castellani L., Eifelli. All. Contrario.

Arbitri: Palmieri e Cavalera.

Parziali: 29-27, 27-25, 25-23.

La Pediatrica Bindi Passione Valdarno supera un coriaceo Montesport che cede dopo tre set avvincenti ed equilibrati. Basta, infatti, leggere i parziali del match per capire come la gara, poi vinta meritatamente dalle valdarnesi, abbia avuto un andamento spettacolare. Nelle tre frazioni la squadra allenata da Chiappafreddo ha prevalso sul filo di lana, risultando maggiormente lucida ed incisiva nei momenti fondamentali dei set. Le ospiti non hanno, dunque, demeritato, ma le figlinesi possono, alla fine, festeggiare davanti al pubblico amico, riscattando prontamente la sconfitta al tie-break della scorsa settimana.

Ma. Fi.