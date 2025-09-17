Volley b1 femminile. Savino Del Bene, squadra ’B’ tra talento, gioventù e ambizione

La Savino Del Bene, reduce da una brillante stagione che le ha permesso di conquistare la promozione in B1, ha iniziato la preparazione per il campionato che inizierà l’11 ottobre. La compagine scandiccese è affidata al tecnico Giancarlo Chirichella, ultima annata al Club Italia, che ha disposizione un organico di assoluto livello. "Il gruppo di atlete che avrò il piacere di allenare ha un grandissimo potenziale -afferma il coach - Alcune, in questo momento sono aggregate alla nostra prima squadra di A1, in attesa del rientro delle atlete impegnate nel Mondiale e credo che per loro possa essere una grande opportunità. Per quel che concerne il torneo cadetto, siamo stati inseriti in un girone molto competitivo che comprende sestetti toscani, emiliani e lombardi e affronteremo compagini attrezzate, con fisicità importanti, ma il nostro primario obiettivo resta di puntare a una costante crescita".

Questa, infine, la rosa di giocatrici che gareggeranno nella selettiva B/1: Alice Bernardeschi, Valeria Mercante ed Elena Masoni (alzatrici), Perla Massaglia, Viola Scagnetto, Alice Cacciatore, Teresa Stoppioni ed Arianna Buchins’ka (schiacciatrici), Valentina Omonoyan (opposta), Ilaria Menon, Giulia Savioli, Chiara Arcangeli e Gaia Grimaldi (centrali), Sara Grossi ed Alessia Mencarelli (liberi). Le novità sono la Massaglia proveniente dal Club Italia, la Scagnetto, in arrivo dal Chions Fiume Volley, l’Arcangeli rilevata dal Clai Imola e la Mercante, ex Balducci Macerata.Le altre hanno già gareggiato con la maglia della Savino, nel vittorioso campionato di Serie B2, o nelle categorie giovanili della stessa società. Il debutto ufficiale è fissato a San Giorgio Piacentino.

Maurizio Filippini