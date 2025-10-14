Volley b1 femminile. Savino Del Bene lotta. Ma vince San Giorgio
San Giorgio Piacentino 3 Savino Del Bene 1 SAN GIORGIO: Sesenna 19, They 19, Cornelli 3, Bresciani 6, Cossali 19, Martinelli 13,...
San Giorgio Piacentino 3 Savino Del Bene 1
SAN GIORGIO: Sesenna 19, They 19, Cornelli 3, Bresciani 6, Cossali 19, Martinelli 13, Gilioli 1, Tonini 1, Bassi 3, Galelli L.. All. Capra.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Menon 5, Cacciatore 8, Bernardeschi 7, Savioli 5, Buchyns’ka 9, Omonoyan 18, Mercante, Stoppioni, Scagnetto, Grossi L. All. Chirichella.
Arbitri: Bosio e Palmieri.
Parziali: 26-28, 25-13, 25-23, 25-17.
Le giovani leve della Savino Del Bene Scandicci, al loro debutto in B1, non demeritano di fronte ad un San Giorgio Piacentino di buon livello. Molto equilibrio nel primo set, vinto per 26-28 dalle ospiti, capaci di replicare a dovere dopo un buon inizio delle avversarie, fino ad annullare un set point e portarsi sullo 0-1. Senza storia, invece, la seconda frazione 25-13. Terzo parziale nuovamente equilibrato, con le scandiccesi che impattano sul 22-22, prima di arrendersi col punteggio di 25-23. Infine, nel quarto game, la Savino allunga sull’1-4, poi le piacentine premono sull’acceleratore, chiudendo la gara per 25-17.
Ma. Fi.
