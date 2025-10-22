Acquista il giornale
Volley b1 femminile. Scandicci suona la prima. Cesena si deve arrendere

di MAURIZIO FILIPPINI
22 ottobre 2025
Savino Del Bene 3

Angelini Cesena 1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi 5, Menon 7, Cacciatore 25, Arcangeli 5, Stoppioni 4, Massaglia 2, Omonoyan 19, Mercante, Scagnetto, Grossi L., Mencarelli. All. Chirichella.

ANGELINI CESENA: Parise 12, Lupoli 2, Pasini 16, Guardigli 2, Benazzi 18, Caniato 6, Cangini, Gregori L., Ioli. All. Lucchi.

Arbitri: Aleo e Spitaletta.

Parziali: 25-18, 25-22, 21-25, 25-22.

Prima affermazione stagionale per la Savino Del Bene Scandicci. Un successo meritato che non è mai stato in discussione. Le scandiccesi sono risultate abili in fase difensiva, contrattaccando con grande incisività. Nel primo set le locali s’impongono 25-18 senza troppi problemi. Il secondo è più equilibrato (15-15 e poi 18-17), ma nel finale sono le atlete dirette da Chirichella a trovare lo spunto vincente. Le ospiti rialzano la testa nella terza frazione 21-15. Nel quarto e risolutivo parziale, la Savino, nonostante una rimonta delle avversarie (24-22) riesce a chiudere 25-22.

Ma. Fi.

© Riproduzione riservata

