Volley b1 femminile. Un 5° posto e 33 medaglie al meeting “Chiantiswim“

Pioggia di medaglie per il Certaldo Nuoto al primo Trofeo “Chiantiswim - Memorial Alessandro Ciceri“ di San Casciano. Sono ben 33, infatti, i podi raggiunti dai giovani nuotatori valdelsani, capaci di portare a casa 9 ori, 13 argenti e 11 bronzi. Un bottino che è valso il 5° posto generale tra le 23 società partecipanti e provenienti da tutta Italia. Un meeting, l’ultimo della sessione invernale, che è stato quindi molto proficuo per staccare i pass utili per le imminenti Finali Regionali di categoria. Assoluto protagonista tra i Senior Matteo Grassi, che ha vinto 100 e 200 dorso e i 200 misti. Quattro medaglie poi anche per Francesco Cocci, capace di salire sul gradino più alto del podio nei 100 e 200 rana, oltre che sul secondo nei 50 rana e 200 misti. Un altro oro è arrivato sui 200 rana con Ilaria Leoncini, che ha anche chiuso seconda i 50 rana e terza i 100 rana e 200 misti. Due medaglie al collo anche per Ginevra Leoncini, vincitrice dei 200 dorso e terza sui 100 dorso, così come per Giacomo Gori, che conquista l’oro nei 50 dorso e l’argento nei 100 dorso. A comporre il medagliere ha infine partecipato anche Lorenzo Mainardi, portando il bronzo ottenuto sui 50 stile.

Fra i Cadetti, invece, hanno festeggiato Christian Cicali con l’argento sui 50, 100 e 200 farfalla e sui 200 stile, imitato da Benedetta Latini, che si piazza seconda sui 200 farfalla e terza sui 200 rana. Altri due bronzi portano poi la firma di Eugenio Pollini, rispettivamente sui 50 stile e 100 dorso, mentre uno lo ha vinto anche Massimo Corsoni sui 200 rana. Buone prove inoltre anche per Giorgia Russo, specialmente nei 200 stile dove è giunta ai piedi del podio ed Emanuele Indovino, che ha invece terminato al 5° posto i 200 rana. Veniamo agli Juniores con l’argento e il bronzo di Sofia Fioravanti, rispettivamente sui 50 farfalla e sui 100 e 200 farfalla, e il 3° posto sui 100 dorso di Martina Montagnani, poi quinta sui 200 dorso. Quinta piazza pure per Alberto Pompei sui 200 rana, mentre si sono fatti valere in vasca anche Lorenzo Carpitelli, Deva Maria Cianti e Sara De Santi.

Chiudiamo con i Ragazzi, dove spiccano Leonardo Carpitelli, oro sui 200 misti e argento sui 200 stile; Cosimo Santini, argento sui 200 misti e 100 farfalla (oltre al 4° posto sui 50 stile e il 5° sui 100 stile). Buon 4° posto sui 2000 dorso per Carlo Dani e 5° sui 400 misti per Giovanni Viani. Crono e piazzamenti incoraggianti infine per Greta Lucente, Maria Vittoria Cianti, Sara Cameli, Vittorio Testi, Martina Musaj, Davide Puccioni, Thomas Monzani, Chiara Marzuoli e Virginia Foraci.