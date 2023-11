Volley B1. Jumboffice ko. Trasferta amara

Lupi Pontedera

3

Maxitalia Jumboffice

1

LUPI PONTEDERA: Lusori 6, Antonelli 7, Frosini 18, Del Campo 9, Lumini 18, Pantalei 4, Lazzeroni, Resetotti L., Pozza, Falaschi. All. Nuti.

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli 10, Ammannati 4, Nuti 11, Catalano 12, Buoncompagni 5, Corti 3, De Cristofaro L., Badii, Benini, Ceccherini, Bruni. All. Marchi.

Arbitri: Erman e Peccia.

Parziali: 27-29, 25-11, 25-22, 25-20.

PONTEDERA - Sconfitta indolore per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, priva degli schiacciatori Della Volpe e Carminati alle prese con problemi fisici, si arrende in quattro set al Pontedera. Nella prima frazione, gli ospiti s’impongono per 27-29, ma nel set successivo spariscono di scena, consegnando il game agli avversari che chiudono agevolmente sul 25-11. Il resto della gara risulta abbastanza equilibrata, ma nei momenti cruciali dei set sono i pisani a trovare l’allungo vincente. Nonostante lo stop, comunque, i sestesi restano nelle zone alte del girone F di Serie B(quarta posizione) e fin da sabato prossimo, nel match casalingo col Foligno, avranno la possibilità di tornare al successo.

Ma. Fi.