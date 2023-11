Volley B1 maschile e femminile. La Jumboffice Sestese in trasferta a Camaiore. Liberi e Forti e Unomaglia, incroci pericolosi

Tutte impegnate quest’oggi, nella quinta giornata di campionato, le tre compagini fiorentine che militano in Serie B. In campo maschile, trasferta a Camaiore per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, alle ore 21.00, affronta l’Upc Volley. Dopo la sconfitta interna col Castelfranco di Sotto, i sestesi puntano immediatamente a tornare al successo e la compagine lucchese appare, almeno sulla carta, come un avversario abbordabile.

Nel settore femminile, la Liberi e Forti Firenze riceve la visita del Montesport (ore 18 all’impianto Paganelli) in una gara che dovrà essere affrontata con la massima concentrazione e determinazione dalle atlete di casa, se vorranno conquistare l’importante posta in palio. Il Montespertoli ha un punto in più in classifica e proviene dalla sofferta affermazione interna con lo Jesi. Proprio le citate marchigiane, infine, saranno le rivali dell’Unomaglia Valdarninsieme (inizio ore 18); una sfida in campo avverso molto delicata per le valdarnesi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Le atlete dirette da Lapi hanno usufruito di un turno di riposo e la speranza è, dunque, che la forzata pausa sia servita per riorganizzare le idee.

Ma. Fi.