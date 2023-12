Volley B1 maschile e femminile. Maxitalia Jumboffice, ostacolo complicato

La nona giornata dei campionati di Serie B di pallavolo, vede, in campo maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese ospitare al Pala-Lilly (ore 21) il Foligno, compagine che appare decisamente alla portata dei giocatori allenati da Marchi. Dopo la battuta d’arresto di Pontedera, dunque, i padroni di casa avranno subito l’occasione per riprendere il cammino, rimanendo, così, nelle zone alte del girone F. Attualmente, i sestesi sono in quarta posizione, mentre gli odierni rivali umbri hanno solo nove punti all’attivo e sono collocati al dodicesimo posto. Nel settore femminile, gara casalinga anche per la Liberi e Forti Firenze che, alle ore 18 all’impianto Paganelli, riceve la visita del Nottolini di Capannori. Sulla carta, le fiorentine paiono le favorite, ma occorrerà ugualmente giocare con la massima determinazione per conquistare l’intera posta in palio con le lucchesi.

Infine, domani alle ore 18, match a Pontedera, ospiti dell’Ambra Cavallini, per l’Unomaglia Valdarninsieme. Per le valdarnesi, ultime in graduatoria, una partita non certo facile, ma le atlete dirette da Lapi, sono chiamate a reagire per mantenere accese, com’è giusto che sia, visto che il campionato è ancora lungo, le speranze di salvezza. Anche se la rincorsa è davvero difficile e bisogna iniziare a fare comunque punti.

Ma. Fi.