Volley b1 maschile e femminile. Maxitalia, Liberi e Forti e Unomaglia in campo

Tutte impegnate di sabato, le nostre tre formazioni di pallavolo che gareggiano in Serie B. In campo maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese riceve la visita del Kabel Volley Prato(ore 21 al Pala-Lilly). Il match con i pratesi, dovrebbe essere ampiamente alla portata dei padroni di casa che, attualmente sono ancora imbattuti a quota quattordici, mentre i rivali hanno sette punti in classifica. Un’ottima occasione, dunque, per i sestesi di rimanere nelle parti alte del girone F.

Nel settore femminile, la Liberi e Forti Firenze, dopo aver superato il Montesport al tie-break nel recupero interno infrasettimanale, è attesa da un’altra gara casalinga (ore 18 all’impianto Paganelli) contro la capolista Zuma di Castelfranco di Sotto. incontro, quindi, che si prospetta molto difficile per le atlete fiorentine che, comunque, hanno dimostrato di attraversare un buon momento di forma ed i nove punti in graduatoria, rappresentano un bottino significativo.

Trasferta nel Lazio, invece, per l’Unomaglia Valdarninsieme, ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale. La sfida col Casal De’ Pazzi (inizio ore 18) ha un alto tasso di difficoltà, visto che le romane sono terze in classifica con dodici punti, mentre le valdarnesi hanno fin qui ottenuto due soli punti; per uscire indenni dal palazzetto laziale, occorrerà, dunque, una prova maiuscola delle atlete allenate da Lapi per portare a casa qualcosa di concreto.

Ma. Fi.