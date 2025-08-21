Volley B1: raduno per la band di De Marco che si allenerà al Country. L’Hokkaido è pronta. Test anche sulla sabbia

Conto alla rovescia terminato: è giorno di raduno e inizio della preparazione atletica, per la Hokkaido Pallavolo Bologna, in vista del yorneo maschile di serie B che scatterà, aspettando i calendari definitivi, nel week end tra l’11 e 12 ottobre.

La Hokkaido sarà la prima formazione bolognese a riprendere l’attività e lo farà questa sera, intorno alle 20, al PalaSavena di San Lazzaro per iniziare la marcia di avvicinamento all’inizio della stagione che la includerà nel girone D con formazioni i Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.

Il neoallenatore rossoblù Roberto De Marco, arrivato dopo l’esperienza a Ferrara, è un tecnico che ama lavorare con la palla fin dai primi giorni e per questo motivo almeno nella prima settimana di preparazione i rossoblù affiancheranno alla preparazione il lavoro sulla sabbia al Country Club di Castenaso, per garantire un approccio morbido alle articolazioni.

Già stilato anche il calendario delle amichevoli: il 19 settembre con Rubicone, il 26 settembre e il 2 ottobre con Forlì, e il 10 con nuovamente con Rubicone o San Mauro Pascoli e per fine settembre è allo studio la partecipazione a un torneo che preveda la partecipazione di altre squadre di B, per proseguire la marcia di avvicinamento al campionato.

Per il 13 settembre, invece, è fissata la presentazione di prima squadra, settore giovanile e femminile al PalaOwens di Calderino, intorno alle 18.

Lunedì sarà il turno della Fcredil Volley Team Bologna radunarsi al PalaLirone di Castel Maggiore, per quel che riguarda la B1 donne. Lo stesso giorno tornerà al lavoro la Fatro Ozzano, iscritta al campionato di B2 con la seconda squadra del Vtb e a San Giovanni in Persiceto, che si radunerà il 26 al palazzetto locale agli ordini di coach Puzzo.

Marcello Giordano