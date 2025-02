Volley b2, c e d. La My Mech scavalca Massa. Ok Pietro Pezzi e Orbite

Nel girone F di B2 femminile, la My Mech Cervia, tra le mura amiche, piega 3-1 (25-23, 19-25, 25-17, 25-14) il Mega Volley, ancora in caccia del primo punto. Netta, invece, la battuta d’arresto del Massa, sul campo della seconda in classifica, il Foss Cvr che s’impone 3-0 (25-14, 25-14, 26-24). Cervia, così, scavalca Massa al 10º posto in classifica con 17 punti contro i 16 delle massesi.

Le ravennati sono grandi protagoniste nel girone B di serie C con tre vittorie e 1 punto strappato alla capolista Paolo Poggi: infatti il Conad San Zaccaria Atlas cade in casa ma solo 2-3 (24-26, 25-21, 25-15, 23-25, 8-15) con i bolognesi, consentendo alla Pietro Pezzi di guadagnare 1 punto in classifica: Pietro Pezzi che espugna 3-1 (25-19, 25-21, 22-25, 25-17) Cesenatico e si porta a -3 dalla prima della classe.

Una grande prestazione dell’Orbite a Roncalceci, consente di battere 3-1 (21-25, 25-23, 25-22, 25-23) i ferraresi dell’Arredo Uno, terzi. Infine, grande rimonta per i giovani della Consar: in svantaggio 0-2 a Viserva (10ª) finiscono per vincere 3-2 (23-25, 22-25, 25-23, 25-17, 15-13).

Mantiene agevolmente la vetta della classifica del girone C di serie C femminile la Fenix Faenza che al PalaBubani piega 3-1 (25-21, 16-25, 25-16, 25-20) il Bellaria, secondo in classifica, ora staccato di 8 punti. Il Lugo fa suo per 3-0 (25-22, 26-24, 25-13) il derby di Bagnacavallo mentre arriva una triplice sconfitta per le altre ravennati: Vamb-Riviera 0-3 (15-25, 16-25, 15-25), Ostellato-Portuali 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e Volley Castello-Russi 3-0 (25-20, 25-15, 25-23).

Nel girone C della serie D maschile: Pietro Pezzi Next Gen-More Volley 3-0 (25-22, 25-20, 25-23) e BCC Romagnolo Cesena-Consar 3-1 (19-25, 25-17, 25-20, 25-21). Nel gruppo E femminile, invece: Vtr Ke Car-Alfonsine 3-0 (26-24, 25-13, 25-20), Fenix Faenza- Mosaico Ravenna 3-0 (25-13, 25-22, 25-14), Fusignano-Unica 1-3 (17-25, 19-25, 25-23, 18-25).