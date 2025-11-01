Volley B2. Cimas, colpo a Cervia. E oggi arriva Chiusi

Serie B2 femminile. La Cimas Urbania oggi alle 18 gioca la quarta giornata e la seconda gara casalinga, ospitando la Cme Vitt Chiusi. La squadra toscana sta facendo piuttosto bene e ha delle ottime individualità. Le avversarie possono infatti contare su alcune giocatrici di livello, che hanno giocato in serie A2 e A1 per diversi anni. "E’ una squadra che difende tanto e dovremo avere molta pazienza in tutti i frangenti – avvisa coach Giulianelli –. Come sempre proveremo a farci trovare pronti e giocare la nostra partita. Fondamentale sarà l’apporto dei tifosi che si sono stretti attorno alla squadra già dal primo appuntamento casalingo".

La Cimas, neopromossa, nell’ultima giornata di campionato è andata a vincere a Cervia per 3 a 2. "Sapevamo che si poteva fare il colpaccio solo sfornando una grande prestazione e così è stato", chiude il tecnico. Un successo che fa guadagnare a Urbania punti pesanti. Vittoria meritata contro un’ottima My Mech Cervia che trova in Strada e Benzoni i suoi migliori terminali offensivi. Tanta sostanza per la Cimas Urbania che, se da una parte si appoggia ancora sui 20 punti di Violini, dall’altra trova tante risposte nell’impiego di tutte le giocatrici a disposizione che offrono qualità e variazioni di gioco.

Gioca oggi alle 21 anche il Team 80 Gabicce che sarà di scena in Toscana contro Arezzo. Il Gabicce nell’ultima giornata ha perso al tie-break contro Collemarino che veniva da due successi di fila. Altro 3-2 per il Team 80 che comunque muove la classifica, ma con un po’ d’amaro in bocca perché con più cattiveria agonistica si poteva ottenere di meglio, ma comunque le ragazze hanno lottato fino alla fine, ora sono pronte per la trasferta di Arezzo. Un impegno complicato, ma che verrà affrontato con la solita determinazione dalle ragazze del Team 80.

Beatrice Terenzi