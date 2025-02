Volley B2 donne. Il Progresso ci prova a Pesaro

Fallito l’assalto all’alta classifica, l’Ecotermologic Progresso torna in campo a Pesaro (ore 17) sul campo della Battistelli con l’obiettivo di ritrovare il successo dopo il ko con la De Mitri: in ballo la possibilità di allungare sulla zona retrocessione del campionato di B2, distante 8 lunghezze. La quartultima Massa Lombarda ospiterà la capolista, sbancare Pesaro per le biancoblù potrebbe significare il punto esclamativo su una salvezza fin qui ipotecata.

Le altre gare: San Martino-Soliera, Potenza Picena-Gs Team 80, Filottrano-Cervia, Mega Volley-Arbor Reggio, Massa Lombarda-San Damaso, Porto San Giorgio-Centro Reggiano.

La classifica: Zerosystem San Damaso 38; Fos Centro Volley Reggiano 35; Hydroplants Soliera 33; De Mitri Porto San Giorgio 32; Lardini Filottrano, Arbor Interclays Reggio Emilia 28; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 24; Battistelli Pesaro 23; New System Vtorresi Potenza Picena 18; My Mech Cervia 17; Massa Lombarda 16; Gs Team 80 14; Ama San Martino 9; Mega Volley 0.