Volley b2 donne: ore 20,30 a Reggio Emilia. Il Progresso trova la corazzata Cv Reggiano. Serve un’impresa per portare via punti

Il conto alla rovescia in vista del termine della stagione regolare del campionato di B2 dice -6 giornate e per l’Ecotermologic Progresso la salvezza aritmetica è sempre più vicina. Alle 20,30 le ragazze di Castel Maggiore saranno di scena a Reggio Emilia, sul campo del Centro Volley Reggiano secondo in classifica. Servirà un’impresa per portare via punti, ma il Progresso arriva in fiducia all’appuntamento, dopo aver battuto nell’ultimo turno un’altra formazione reggiana in corsa per i playoff come l’Interclays. L’Ecotermologic può giocarsi la partita senza pressioni: la classifica dice +11 sulla zona retrocessione.

Le altre gare: Arbor Interclays Reggio Emilia-My Mech Cervia, Ama San Martino in Rio-Zerosystem San Damaso, New System Vtorresi Potenza Picena-Hydroplants Soliera, De Mitri Porto San Giorgio-Lardini Filottrano, Massa Lombarda-Mega Volley Vallefoglia, Team 80-Battistelli Pesaro.

La classifica: Zerosystem Modena 50; Fos Centro Volley Reggiano 47; Hydroplants Soliera, De Mitri Porto San Giorgio 42; Arbor Interclays Reggio Emilia 41; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 34; Lardini 32; Battistelli Pesaro, Massa Lombarda 26; New System Vtorresi Potenza Picena 24; Team 80, My Mech Cervia 23; Ama San Martino in Rio 10; Mega Volley Vallefoglia 0.

m. g.